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Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Аль-Мутайя

Максим Гриценко
08:12 10.07.2018
Долгие годы из-за блокады боевиков местные жители были отрезаны от внешнего мира, и лишены элементарных благ.

Колонна с гуманитарным грузом прибыла в сирийский город Аль-Мутайя. Он расположен на границе с Иорданией, это самый южный населенный пункт, где пока побывали российские специалисты из центра по примирению сторон.

Из Дамаска добираться туда больше семи часов. Долгие годы из-за блокады боевиков местные жители были отрезаны от внешнего мира, и лишены элементарных благ - чистой воды и электричества. Поэтому российских военных встречают с особой радостью.

За несколько последних дней сирийские правительственные войска существенно расширили зону влияния - под контроль официального Дамаска перешли десятки населенных пунктов.  

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