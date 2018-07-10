Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Аль-Мутайя

Колонна с гуманитарным грузом прибыла в сирийский город Аль-Мутайя. Он расположен на границе с Иорданией, это самый южный населенный пункт, где пока побывали российские специалисты из центра по примирению сторон.

Из Дамаска добираться туда больше семи часов. Долгие годы из-за блокады боевиков местные жители были отрезаны от внешнего мира, и лишены элементарных благ - чистой воды и электричества. Поэтому российских военных встречают с особой радостью.

За несколько последних дней сирийские правительственные войска существенно расширили зону влияния - под контроль официального Дамаска перешли десятки населенных пунктов.