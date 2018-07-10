Фабрика айсбергов: столкновение десяти миллиардов тонн льда сняли на видео

Рядом с берегом Гренландии ученые зафиксировали потрясающее по красоте зрелище: десять миллиардов тонн льда рассыпалось по поверхности океана и под действием естественных процессов превратилось в айсберг.

По словам ученых, съемка заняла около получаса, тридцатиминутный ролик они ускорили и получилось динамичное двухминутное видео о том, как формируется ледяная гора.