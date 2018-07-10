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В Египте обнаружили загадочный саркофаг огромных размеров

Дарья Михалина
07:35 10.07.2018
Вес артефакта превысил 30 тонн.
В Египте обнаружили загадочный саркофаг огромных размеров
Фото: Egyptian / Ministry of Antiquities

В Александрии археологи обнаружили загадочный саркофаг внушительных размеров, передает Fox News.

Его длина составляет 2,75 метров, высота – 1,85 метров, а ширина – 1,65 метров, что свидетельствует о высоком статусе погребенного. Археологам удалось обнаружить находку на пятиметровой глубине.

По мнению специалистов, возраст артефакта составляет около 2000 лет. Его поверхность покрыта иероглифами, над расшифровкой которых сейчас ведется работа.

Отмечается, что саркофаг никогда не вскрывался.

Более того, около захоронения была также найдена голова от алебастровой статуи. Предполагается, что она изображала усопшего. Однако статуя была настолько повреждена, что распознать черты лица специалистам так и не удалось.

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