За нелегальный техосмотр могут ввести уголовную ответственность

Минэкономразвития России предлагает штрафовать автомобилистов за езду без техосмотра на 2 тысяч рублей, а также ввести уголовную ответственность за его незаконное его проведение. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на доработанные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс России и закон «О техосмотре».

Из поправок следует, что за езду без техосмотра водитель могут оштрафовать на 2 тысяч рублей (ранее ведомством предлагалось установить штраф в размере 800 рублей). Нарушения будут регистрироваться камеры видео- и фотофиксации, а штрафы выписываться раз в сутки в автоматическом режиме. Издание напоминает, что сейчас штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных автомобилей, а также для машин экстренных и специальных служб.

Новые наказания, как сообщает газета, появятся и для тех, кто проводит технический осмотр транспортных средств без аккредитации от Российского союза автостраховщиков. Таким образом, предпринимателей могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч, а если деяние будет совершено группой лиц или же получен особо крупный доход – будет грозить лишение свободы до пяти лет.

Согласно предлагаемым поправкам, также процедура будет фиксироваться при помощи фото- или видеосъемки и вводить информацию о машине в автоматизированную систему, а для пунктов обслуживания будут введены ограничения по количеству клиентов. Кроме того, за выдачу диагностической карты (их собираются сделать полностью электронными) на неисправный автомобиль или без проведения осмотра, а также за внесение этих сведений в автоматизированную систему ТО хотят ввести штраф 5-10 тысяч рублей.

Если же компания-оператор или эксперт проводят технический осмотр машины, но у них нет доступа к определенной категории авто или не внесены в реестр операторов ТО, их оштрафуют на сумму от трех до 50 тысяч рублей.

По информации «Известий», проект поправок в КоАП одобрили в МВД, РСА, ФАС, Ространснадзоре, поправки в УК согласованы с Минкомсвязью, Минтрансом, Ространснадзором и ФАС.