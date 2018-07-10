Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга по России

Сегодня, 10 июня, на заседании Госдумы будет обсуждаться законопроект об отмене национального роуминга. Документ был разработан в «Справедливой России» и летом прошлого года внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Данный проект федерального закона вносит в 54-ю статью закона «О связи» изменения, отменяющие дифференцирование тарифов по оплате услуг связи, которые зависят от перемещения пользователя из одного региона страны в другой. Об этом сообщает ТАСС.

Роуминг для мобильных номеров из других регионов у сотовых компаний появился, когда все операторы связи проводили соединение своих клиентов через единого общероссийского оператора связи, и это приводило к дополнительным расходам. В настоящее время такой механизм применяется редко. Поэтому разработчики законопроекта заявили, что дополнительные платежи за перемещение абонентов по России стали лишними.

Напомним, в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение операторам «большой четверки» - МТС, ВымпелКом, МегаФон, Т2 Мобайл - о том, что им необходимо от роуминга избавиться. Но компании это решение не стали выполнять. Позже российские операторы начали корректировать свои тарифы.