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Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга по России

Александра Арсентьева
06:40 10.07.2018
Разработчики законопроекта считают, что дополнительные платежи за перемещение абонентов по России стали лишними. Крупные операторы РФ начали корректировать тарифы перед отменой роуминга
Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга по России
Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 июня, на заседании Госдумы будет обсуждаться законопроект об отмене национального роуминга. Документ был разработан в «Справедливой России» и летом прошлого года внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Данный проект федерального закона вносит в 54-ю статью закона «О связи» изменения, отменяющие дифференцирование тарифов по оплате услуг связи, которые зависят от перемещения пользователя из одного региона страны в другой. Об этом сообщает ТАСС.

Роуминг для мобильных номеров из других регионов у сотовых компаний появился, когда все операторы связи проводили соединение своих клиентов через единого общероссийского оператора связи, и это приводило к дополнительным расходам. В настоящее время такой механизм применяется редко. Поэтому разработчики законопроекта заявили, что дополнительные платежи за перемещение абонентов по России стали лишними.

Напомним, в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение операторам «большой четверки» - МТС, ВымпелКом, МегаФон, Т2 Мобайл - о том, что им необходимо от роуминга избавиться. Но компании это решение не стали выполнять. Позже российские операторы начали корректировать свои тарифы.

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