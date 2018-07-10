В Раде рассказали, что «убьет» Украину

Повышение цен на газ на Украине приведет к скорому «убийству страны». Об этом депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что цены на топливо в стране в соотношении с доходами ее граждан намного выше, нежели в остальных европейских странах. Так, депутат опасается, что после оплаты счетов за коммунальные услуги у украинцев попросту не останется денег на дальнейшее существование.

«На самом деле, у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ», - отметил Рабинович.

Помимо этого, депутат обвинил украинские власти в недальновидности, напомнив, что по их вине в скором времени в стране может быть приостановлена подача воды.