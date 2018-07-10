На Джонни Деппа подали в суд за рукоприкладство

Против звезды Голливуда Джонни Деппа подали иск в суд за избиение. Об этом сообщает Associated Press.

Член съемочной группы фильма «LAbyrinth» об убийстве хип-хоп-исполнителя The Notorious B.I.G., в работе над которым принимал участие Депп, Грег

Брукс выступил истцом. По его словам, во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле прошлого года известный американский актер дважды избил его будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Брукс в своем заявлении указал, что Джонни Депп кричал оскорбления, затем напал на него и призывал к драке. Охранники Деппа вмешались в потасовку и увели дебошира.

После инцидента, по словам Брукса, его попросили написать расписку о том, что он не будет обращаться в суд. Однако, как только он ее подписал, его тут же уволили.

В мае сообщалось, что актер устроил драку на съемочной площадке фильма «Labyrinth», где играл детектива.