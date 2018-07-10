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Забайкалье готовится к новому удару стихии: 400 человек ликвидируют последствия паводков

Василиса Морозова
05:32 10.07.2018
Реки Забайкальского края, вышедшие после сильных ливней из берегов, подмыли дороги местного значения и снесли мосты в нескольких районах региона.

В районах Забайкальского края сохраняется сложная паводковая ситуация, к ликвидации последствий подтоплений привлекли 403 человека и 89 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Вода зашла на приусадебные участки в городе Нерчинск; в городе Шилка, где в воскресенье вода вошла в 135 жилых домов, наблюдается ее спад», - говорится в сообщении.

На регион, где уже из-за обильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации, надвигается мощный циклон. По прогнозам синоптиков, шторм ударит 11 июля. Дожди продлятся два дня, а реки Шилка и Чита выйдут из берегов. А Кия, которая уже залила десятки поселков, разойдется еще шире.

Эти летние ливни в Забайкалье стали рекордными с начала века. Аварийные службы хоть и готовились к ним, но не успели. Две тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Массовая эвакуация из затопленных поселков продолжается. Помощь идет и из соседних регионов. Оценить нанесенный ущерб пока даже не пытаются. Некоторые населенные пункты оказались полностью под водой.

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