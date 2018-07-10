Грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Впервые для сближения и стыковки корабля типа «Прогресс» с МКС была использована короткая двухвитковая схема.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 00:51 по московскому времени. До момента сближения с МКС корабль сделал всего два витка вокруг Земли за примерно три часа 40 минут.

Сверхкороткая схема сближения сокращает время от старта до стыковки космических кораблей с МКС с 6 до 3,5 часов, подчеркнули в корпорации.

«Прогресс МС-09» доставил на станцию более двух тонн различных грузов, в том числе топливо, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, контейнеры с пищей и водой, а также и посылки для экипажа МКС.