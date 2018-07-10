СМИ: советника Трампа прилюдно оскорбил сотрудник суши-бара

Газета The Washington Post выпустила материал, в котором рассказала о неоднократных случаях публичных оскорблений сотрудников администрации президента США Дональда Трампа на улицах.

Так, советник главы Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер был унижен сотрудником японского ресторана в Вашингтоне, в котором покупал себе суши на ужин.

По данным издания, после того, как Миллер вышел с набором еды, из заведения выбежал один из работников, окликнул его, показал два средних пальца и выкрикнул несколько нецензурных оскорблений.

Отмечается, что советнику Трампа пришлось выкинуть свой ужин, за который он отдал $80, потому что он опасался, что в ресторане могли что-то подсыпать в еду или попросту плюнуть.