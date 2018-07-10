Пушков рассказал, что произойдет с Британией после ухода Бориса Джонсона

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что уход главы МИД Великобритании практически ничего не изменит в международных отношениях государства. Об этом он высказался в Twitter.

По мнению Пушкова, даже российско-английские отношения останутся прежними. Политик предположил, что кое-что все же изменится в министерстве иностранных дел Туманного Альбиона.

«С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно РФ. Разве что прическа главы МИД Британии», - отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что глава британской дипломатии Борис Джонсон ушел в отставку. Перед ним свой пост покинул министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Как пишут местные СМИ, увольнения связаны с разногласиями политиков о подходе к выходу из Евросоюза, так как оба они были сторонниками «жесткого Brexit».

Кроме того, стало известно, что британский парламент встретил слова премьера Терезы Мэй об отставке Джонсона с оглушительным хохотом. Главой МИД Великобритании назначили экс-министра здравоохранения Джереми Ханта.