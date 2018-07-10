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Украинские силовики пытаются спровоцировать голод в Донбассе

Наталья Вальханская
04:14 10.07.2018
ВСУ целенаправленно выжигают урожаи на полях с помощью зажигательных мин, сообщили в ДНР.
Украинские силовики пытаются спровоцировать голод в Донбассе
Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com

Украинские силовики целенаправленно пытаются уничтожить посевы пшеницы на полях в Донбассе. ВСУ использует для этого зажигательные мины, чтобы оставить жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики без урожая, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Противник целенаправленно применил зажигательные мины для уничтожения посевов», - рассказал Безсонов.

В результате диверсии было полностью уничтожено 120 га пшеницы, прежде чем удалось ликвидировать пожар.

Ответственность за инцидент, который произошел накануне в Новоазовском районе, в ДНР возложили на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ.

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