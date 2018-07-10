Украинские силовики пытаются спровоцировать голод в Донбассе

Украинские силовики целенаправленно пытаются уничтожить посевы пшеницы на полях в Донбассе. ВСУ использует для этого зажигательные мины, чтобы оставить жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики без урожая, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Противник целенаправленно применил зажигательные мины для уничтожения посевов», - рассказал Безсонов.

В результате диверсии было полностью уничтожено 120 га пшеницы, прежде чем удалось ликвидировать пожар.

Ответственность за инцидент, который произошел накануне в Новоазовском районе, в ДНР возложили на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ.