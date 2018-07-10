Ученые создали самую эффективную вакцину против ВИЧ

Международная группа ученых заявила, что им удалось создать и успешно испытать вакцину против ВИЧ. После года масштабных клинических испытаний вакцины Ad26 против вируса иммунодефицита человека, в которых участвовали около 400 человек, специалисты заявили о безопасности препарата, а также подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса. Об этом пишет MedicalXpress.

Исследование было слепым вдвойне, так как ни испытуемые, ни организаторы не знали до конца испытания, какая из групп принимает вакцину, а какая – пустышку. В исследовании приняли участие 393 здоровых добровольца 18-50 лет из 12 клиник Восточной и Южной Африки, США и Таиланда.

Отмечается, что по результатам испытания, все схемы вакцинирования с Ad26 оказались безопасными для здоровья добровольцев. Были выявлены незначительные побочные эффекты: боль в месте инъекции, головокружения и диарея у некоторых испытуемых. Вакцинация способствовала увеличению числа антител против белков вируса, а также интенсивному фагоцитозу и активации иммунных Т-клеток.

Кроме того, ученые решили проверить вакцину на 72 макаках, у которых был такой же иммунный ответ.

По словам руководителя исследовательской группы вирусолога Дэна Баруша, по всей видимости, это не окончательная вакцина, однако она станет феноменальным прорывом в медицине. Исследователи заметили, что окончательные результаты испытания будут получены к 2021 году. Только тогда можно будет задуматься о фармацевтическом выпуске вакцины.