Космическую обсерваторию для поиска экзопланет создадут в России

Российские ученые предложили создать космическую астрофизическую обсерваторию, которая сможет заниматься поиском планет у других звезд, рассказали в Институте астрономии РАН.

Работу над обсерваторией «Астрон-2» планируется проводить в 2025-2035 годы, передает РИА «Новости».

«Телескопы обсерватории "Астрон-2" позволят установить характеристики звезд, обладающих планетными системами, с ранее недоступной точностью», - отметили в РАН.

Орбитальную обсерваторию предлагается оснастить одним крупным и шестью небольшими телескопами.

Как отмечают ученые, проект станет «прорывным в области астрофизики» и позволит занять России «прочную "научную монополию" в области ультрафиолетовых исследований».

Сейчас наиболее известным космическим телескопом является обсерватория NASA «Кеплер», с помощью которой были обнаружены около пяти тысяч кандидатов в экзопланеты.