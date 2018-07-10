Московское метро меняет имидж: у входов в подземку появятся новые знаки «М»
Буквы «М» у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Новые знаки «М» появятся у всех входов на станции Московского метрополитена до 2019 года, сообщили замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Отмечается, что буквы останутся привычного для москвичей красного цвета, а вот ножка у них будет иметь подсветку в цвет линий подземки, на которой расположена относящаяся к знаку станция.
«Работы по замене буквы "М" у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем мы ее завершим», - цитирует Темникову ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Москве построят шесть новых станций метро.