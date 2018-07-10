Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: Трамп заявил, что «глупые люди» советовали ему не звонить Путину

Василиса Морозова
03:29 10.07.2018
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным указал на то, что «глупые люди» советовали ему отказаться от этих переговоров.
NYT: Трамп заявил, что «глупые люди» советовали ему не звонить Путину
Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «глупые люди» советовали ему не звонить президенту РФ, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, во время беседы лидеры двух стран поговорили о сотрудниках Белого дома, советовавших Трампу не разговаривать с Путиным по телефону.

«Это глупые люди, их не следует слушать», - отметил тогда американский лидер.

Как пишет NYT, Трамп высказался за улучшение российско-американских отношений.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться 16 июля в Хельсинки.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к МКС
Дата10.07.2018, 04:35
Грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к МКС
Командующий ВДВ дал старт крупнейшим учениям десантников
Дата09.07.2018, 11:26
Командующий ВДВ дал старт крупнейшим учениям десантников
The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах
Дата09.07.2018, 11:32
The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Началась подготовка к производству радара российского истребителя будущего
Дата09.07.2018, 13:15
Началась подготовка к производству радара российского истребителя будущего
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Дата07.07.2018, 08:54
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.