NYT: Трамп заявил, что «глупые люди» советовали ему не звонить Путину

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «глупые люди» советовали ему не звонить президенту РФ, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, во время беседы лидеры двух стран поговорили о сотрудниках Белого дома, советовавших Трампу не разговаривать с Путиным по телефону.

«Это глупые люди, их не следует слушать», - отметил тогда американский лидер.

Как пишет NYT, Трамп высказался за улучшение российско-американских отношений.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться 16 июля в Хельсинки.