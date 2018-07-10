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Дешевые Android-смартфоны шпионят за владельцами

Василиса Морозова
02:50 10.07.2018
Специалисты обнаружили в бюджетных смартфонах, работающих на Android, опасные приложения-шпионы.
Дешевые Android-смартфоны шпионят за владельцами
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты по кибербезопасности обнаружили предустановленные вредоносные приложения на дешевых Android-смартфонах, которые можно купить в развивающихся странах. Они собирают информацию о моделях телефонах, а также об их владельцах. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По их словам, полученные данные смартфоны отправляют рекламным компаниям. Затем владельцы гаджетов начинают получать спам, основанный на их предпочтениях и вкусах. Отмечается, что среди передаваемых данных специалисты отметили номера IMEI, MAC-адреса и местоположение смартфона.

В частности приложения-шпионы  были обнаружены на смартфонах сингапурской компании Singtech в Мьянме и Камбодже, в Бразилии, Индии и Китае. По данным издания, сбором подобной информации занимаются компании GMobi (Сингапур), Adups (Китай) и MoMagic (Индия).

При этом гендиректор GMobi Пол Ву отмечает, что производители якобы не против установки шпионских приложений. По его словам, таким образом компания может отправлять пользователям бесплатные обновления ПО. Ву добавил, что его компания действует без нарушения законов о сборе данных.  

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