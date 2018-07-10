Маск привез мини-субмарину для спасения детей в Таиланд

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о готовности мини-субмарины для спасения заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг подростков.

По словам американского предпринимателя, он лично побывал в пещере номер три, откуда ведется спасательная операция, и передал специалистам конструкцию, с помощью которой можно эвакуировать детей.

«Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа "Лесной вепрь" в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем», - написал Маск в своем Twitter.

Детская футбольная команда с тренером была в пещерах, когда пошел сильный ливень. Вода затопила полости и отрезала им путь к выходу. Подростков нашли дайверы спустя две недели.

К настоящему моменту известно, что спасателям удалось вызволить из заточения восемь детей. Сейчас власти Таиланда приняли решение засекретить операцию, чтобы избежать распространения недостоверной информации о ее ходе.

Ранее, Илон Маск показал испытания субмарины для спасения детей из пещеры в Таиланде.