Названа дата публикации стратегии Лондона на переговорах по Brexit

Полный вариант стратегии Великобритании на переговорах по Brexit будет опубликован в четверг, 14 июля, заявил официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй.

В официальном документе (white paper) будут раскрыты условия выхода страны из Евросоюза.

О дате публикации документа стало известно после переговоров Терезы Мэй с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в ходе которых стороны обсудили, помимо Brexit, проблему миграции и предстоящий саммит НАТО.

«Тереза Мэй подчеркнула, что ЕС должен серьезно изучить предложение по Brexit», — цитирует представителя премьера РИА «Новости».

Правительство Великобритании неоднократно подвергалось критике из-за скрытности по процессу переговоров с ЕС по положениям соглашения о выходе страны из Союза.

Как ранее стало известно, Лондон готов предложить Евросоюзу создать зону свободной торговли после Brexit. В Кабмине, однако, «мягкий вариант выхода» понравился далеко не всем, из-за чего последовал ряд отставок глав министерств.