Космическая ракета «Союз» с грузовиком «Прогресс» стартовала с Байконура
Космический грузовик «Прогресс МС-09» впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме.
Фото: Евгений Биятов / РИА "Новости"
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09», сообщили в Роскосмосе.
К настоящему моменту успешно прошли процессы отделения первой ступени, после чего произошел сброс створок головного обтекателя, отделились вторая и третья ступени.
Сейчас грузовой корабль «Прогресс МС-09» успешно выведен на орбиту искусственного спутника Земли, заявили в пресс-службе корпорации.
В этом полете будет отработана новая сверхкороткая трехчасовая схема сближения и стыковки с Международной космической станцией. По расчетам специалистов, корабль должен сделать всего два витка вокруг Земли за три часа 47 минут.
Стыковка «Прогресса» с МКС запланирована на 10 июля в 04:39 по московскому времени.