Космическая ракета «Союз» с грузовиком «Прогресс» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09», сообщили в Роскосмосе.

К настоящему моменту успешно прошли процессы отделения первой ступени, после чего произошел сброс створок головного обтекателя, отделились вторая и третья ступени.

Сейчас грузовой корабль «Прогресс МС-09» успешно выведен на орбиту искусственного спутника Земли, заявили в пресс-службе корпорации.

В этом полете будет отработана новая сверхкороткая трехчасовая схема сближения и стыковки с Международной космической станцией. По расчетам специалистов, корабль должен сделать всего два витка вокруг Земли за три часа 47 минут.

Стыковка «Прогресса» с МКС запланирована на 10 июля в 04:39 по московскому времени.