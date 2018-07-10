Хулиган: сенатор Кеннеди пожаловался на Лаврова СМИ

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди, побывавший с визитом в России в составе делегации американского конгресса, пожаловался на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью CNN.

По его словам, самой трудной частью визита для него оказалась встреча с главой российского МИД. Кеннеди назвал Лаврова «хулиганом» и «задирой».

«Мы перекинулись парой слов — он хулиган. Он произвел на меня впечатление мужчины, который начал свой путь в роли умника и так пробился наверх. Это была довольная трудная встреча. Но, я думаю, нам удалось донести (свои) мысли», — отметил сенатор.

Кеннеди добавил, что предупредил Лаврова, что Вашингтон усилит санкции в случае «вмешательства России» в выборы в конгресс, запланированные на осень 2018 года.

Сенатор заявил, что от встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которая состоится 16 июля в Хельсинки, он не ждет политического прорыва, поскольку он «не верит Путину».