NASA впервые скорректирует орбиту МКС
Ранее коррекция орбиты МКС осуществлялась с помощью двигателей российского «Прогресса».
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Орбиту МКС впервые скорректируют с помощью двигателя американского корабля Cygnus, сообщил представитель Центра пилотируемых космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне Дэниел Хуорт.
Ранее коррекция орбиты осуществлялась с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс».
Маневр корабля Cygnus запланирован на 10 июля и должен начаться в 23:25 по московскому времени.
Как рассказал Хуорт, двигатель корабля Cygnus было решено использовать для выдачи корректирующего импульса, с помощью которого должен произойти подъем орбиты станции, передает ТАСС.