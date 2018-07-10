NASA впервые скорректирует орбиту МКС

Орбиту МКС впервые скорректируют с помощью двигателя американского корабля Cygnus, сообщил представитель Центра пилотируемых космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне Дэниел Хуорт.

Ранее коррекция орбиты осуществлялась с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс».

Маневр корабля Cygnus запланирован на 10 июля и должен начаться в 23:25 по московскому времени.

Как рассказал Хуорт, двигатель корабля Cygnus было решено использовать для выдачи корректирующего импульса, с помощью которого должен произойти подъем орбиты станции, передает ТАСС.