Трамп приедет в Хельсинки на встречу с Путиным вместе с супругой

Первая леди США Мелания Трамп будет сопровождать американского президента Дональда Трампа во время его поездки в Хельсинки для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Стефани Гришэм.

На вопрос о том, будет ли супруга Трампа сопровождать американского лидера во время его поездки на саммит в Финляндию, пресс-секретарь коротко ответила, что будет. Однако подробностей о программе Мелании Трамп она не рассказала.

Ранее сообщалось, что президента США будут сопровождать советник по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также его заместитель по связям с общественностью Билл Шайн и другие высокопоставленные чиновники.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры в Хельсинки 16 июля, где лидеры двух стран обсудят российско-американские отношения, а также вопросы нацбезопасности.