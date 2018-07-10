На Украине рассказали о «400-летней войне» с Россией

Украинский телеведущий Виталий Гайдукевич рассказал в эфире «5 канала» о войне между Украиной и Россией, которая длится уже 400 лет.

По мнению журналиста, противостояние началось в 1618 году, когда гетман Петр Сагайдачный под патронатом польской короны совершил поход на Москву.

Гайдукевич связал эту кампанию с силовой операцией ВСУ на Донбассе, а также с Конотопской битвой и Крымской операцией 1918 года под руководством Петра Болбочана.

«Это все одна великая освободительная война, просто у нашего поколения есть реальный шанс победить в ней», - поделился с телезрителями ведущий.

В Киеве регулярно пытаются оправдать свои действия против мирного населения Донбасса тем, что ведут борьбу с «оккупантами», тогда как самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР были сформированы после госпереворота в стране из-за нежелания соглашаться с захватом власти.