Эрдоган объявил новый состав кабмина Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 июля на пресс-конференции в президентском дворце в Анкаре состав нового кабмина, который станет первым после перехода на президентскую форму правления, пишет ТАСС.

Таким образом, должность премьер-министра в Турции упразднена. Тем временем, первым в турецкой истории вице-президентом назначен Фуат Октай в эпоху парламентской республики данной должности не было.

«Мы снизили число министерств, некоторые министерства объединили. Верю, что эти преобразования помогут оптимизировать нашу работу», — подчеркнул турецкий лидер.

Так, количество ведомств сократилось с 21 до 16. Больше не будет министерства по делам Евросоюза, эти функции возложили на МИД, министерство экономики вошло в министерство торговли.

Кроме того, свои посты сохранили глава МИД Мевлют Чавушоглу минюст Абдулхамит Гюль. Министерство национальной обороны возглавил Хулуси Акар, ранее занимавший должность главы Генштаба ВС Турции.Министром энергетики и природных ресурсов стал Фатих Донмез. Экс-глава Минэнерго Берат Албайрак возглавил министерство финансов и казначейства. Главой минтруда, соцобслуживания и семьи стала Зехра Зюмрют Сельчук, министерство промышленности и технологий возглавил Мустафа Варанк, а минторговли – Рухсар Пекджан.

Министерство сельского и лесного хозяйства возглавил Бекир Пакдемирли, а главой минтранспорта стал Джахит Туран, главным по здравоохранению в Турции стал Фахреттин Коджа, а по национальному образованию – Зия Сельчук. Главой минкульта в Турции будет Мехмет Эрсой, а министром по делам молодежи и спорта будет Мехмет Касапоглу, министром экологии и градостроительства назначили Мурата Курума.

Напомним, на досрочных президентских выборах в Турции победу одержал Тайип Эрдоган с 52,5% голосов. После его инаугурации в Турции произошел переход с парламентской на президентскую форму правления.