В Великобритании назначили нового главу МИД

Королева Великобритании Елизавета II утвердила назначение экс-министра здравоохранения Джереми Ханта на пост главы министерства иностранных дел.

«Королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве государственного секретаря по иностранным делам и по делам Содружества», - говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Терезы Мей в Twitter.

Министром здравоохранения назначен экс-министр цифровых технологий Мэтт Хэнкок, а его место в Министерстве цифровых технологий, культуры и спорта занял экс-генпрокурор страны Джереми Райт.

Джереми Хант сменил на посту главы МИД Британии Бориса Джонсона, который подал в отставку в связи с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.

Британский парламент встретил слова Терезы Мэй об отставке Джонсона оглушительным хохотом.