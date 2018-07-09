В МИД РФ ответили на обвинения Британии в адрес России из-за инцидента в Эймсбери

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, где он обвинил РФ в гибели женщины в Эймсбери. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.

Gavin Williamson‘s claim that Russia has something to do with death of Dawn Sturgess is just the same old mantra #russiansdidit. Could you perhaps come up with something new? A proper and careful investigation for instance? @GavinWilliamson pic.twitter.com/BqyXLtlXQm — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 9 июля 2018 г.

В внешнеполитическом ведомстве Британии посоветовали заняться настоящим расследованием случившегося в Эймсбери. Обвинения в адрес России в МИД РФ назвали «старой доброй мантрой».

Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы несет ответственность за «нападение» с отравляющим веществом, из-за которого в городе Эймсбери погибла женщина. По словам Уильямсона, это является «простой реальностью», которая, судя по всему, не нуждается в доказательствах.

Инцидент в британском городе Эймсбери, который расположен недалеко от печально известного Солбсери, произошел четвертого июля. Мужчина и женщина получили отравление неким нервнопаралитическим веществом. После этого женщина, которую звали Дон Стерджесс, скончалась, другой пострадавший находится в критическом состоянии.