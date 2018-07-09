Британский парламент встретил слова Мэй об отставке Джонсона оглушительным хохотом: видео

Парламент Великобритании встретил хохотом речь премьер-министра Терезы Мэй об отставке министра иностранных дел Бориса Джонсона. Ликование британских парламентариев и их восторг от речи Мэй были столь бурными, что депутатов пришлось призвать к порядку.

Как следует из видеозаписи, Тереза Мэй вела речь о необходимости тщательной подготовки процесса выхода Британии из состава Евросоюза и об отсутствии договора с Брюсселем. В этом контексте она решила принести благодарность ушедшему в отставку Джонсону, но встретила оглушительный смех своих коллег.

Наиболее громкий смех раздался после слов премьер-министра о том, что Борис Джонсон «со страстью продвигал интересы Великобритании». После этих слов британских парламентариев пришлось долго успокаивать.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. По данным BBC, это связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Это вторая отставка за сутки, ранее пост министерства по выходу Великобритании из ЕС покинул Дэвид Дэвис.