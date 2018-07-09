Порошенко призвал «опечатать» часть границы с Россией
На пресс-конференции с главами Европейского совета и Еврокомиссии Порошенко заявил, что часть украинско-российской границы необходимо «опечатать».
Фото: Петр Порошенко/ facebook
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости размещения на всей территории Донбасса миротворцев ООН, вплоть до границы с Россией.
Об этом украинский лидер рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которая состоялась в понедельник, сообщается на сайте президента Украины.
Он также настаивает на «опечатывании» границы России и Украины, не контролируемой Киевом. По мнению главы Незалежной, это поможет изменить ситуацию в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворческой миссии на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.