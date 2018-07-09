Сажайте на здоровье: в Россельхознадзоре опровергли слухи о запрете на выращивание картошки

В Россельхознадзоре официально опровергли слухи о запрете выращивания картофеля для личного пользования, которые ранее распространил ряд СМИ. Опровержение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю подчеркнули, что не выдвигали подобной инициативы о внесении поправок в законы. Распространенная в СМИ информация оказалась не соответствующей действительности.

«Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность», - сказано в заявлении ведомства.

Таким образом, физические лица, которые выращивают овощи и фрукты для собственных нужд, могут спокойно продолжить заниматься этим. Ответственность может коснуться только тех граждан, кто продает выращенную продукцию на коммерческой основе.