Фитнес-трекеры выдали нахождение сотрудников спецслужб по всему миру

Спортивное мобильное приложение Polar Flow, отслеживающее физическую активность, позволяет вычислить местоположение пользователей, в том числе сотрудников спецслужб и военных США и других стран.

К такому выводу пришла международная исследовательская группа Bellingcat совместно с голландским порталом De Correspondent. Авторы расследования собрали список из 6,5 тысяч уникальных пользователей, которые тренировались на 200 секретных объектах по всему миру.

Журналистам Bellingcat и De Correspondent благодаря уязвимости в Polar Flow удалось вычислить сотрудников ФБР и Агентства национальной безопасности, а также личности военнослужащих, тренировавшихся на базах, где размещено ядерное оружие, летчиков возглавляемой США коалиции, наносящих удары по объектам группировки «Исламское государство»*.

Руководство компании отреагировало на данное исследование. Представители Polar Flow принесли официальные извинения и заявили, что отключили карту активности.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.