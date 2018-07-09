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Фитнес-трекеры выдали нахождение сотрудников спецслужб по всему миру

Андрей Аркадьев
21:21 09.07.2018
Спортивное приложение показало, где живут сотрудники спецслужб и военные разных стран.
Фитнес-трекеры выдали нахождение сотрудников спецслужб по всему миру
Фото: pixabay.com

Спортивное мобильное приложение Polar Flow, отслеживающее физическую активность, позволяет вычислить местоположение пользователей, в том числе сотрудников спецслужб и военных США и других стран.

К такому выводу пришла международная исследовательская группа Bellingcat совместно с голландским порталом De Correspondent. Авторы расследования собрали список из 6,5 тысяч уникальных пользователей, которые тренировались на 200 секретных объектах по всему миру.

Журналистам Bellingcat и De Correspondent благодаря уязвимости в Polar Flow удалось вычислить сотрудников ФБР и Агентства национальной безопасности, а также личности военнослужащих, тренировавшихся на базах, где размещено ядерное оружие, летчиков возглавляемой США коалиции, наносящих удары по объектам группировки «Исламское государство»*.

Руководство компании отреагировало на данное исследование. Представители Polar Flow принесли официальные извинения и заявили, что отключили карту активности.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

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