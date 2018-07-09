Ненадолго задержится - эксперт предупредил о возможной отставке Мэй вслед за Джонсоном

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня подал в отставку из-за разногласий в кабмине по выходу страны из Европейского союза. Накануне, по этой же причине покинул свой пост министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Политолог Алексей Мухин считает, что это не последняя отставка в британском правительстве. Эксперт также предположил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также недолго задержится на своем посту.

«Она (Тереза Мэй – прим. ред.) в ходе инцидента в Солсбери и ряда других инцидентов хоронит репутацию Великобритании на международной арене и судя по всему на посту премьер-министра еще ненадолго задержится», - заключил Мухин.

План выхода Великобритании из Евросоюза был принят 6 июля в ходе ожесточенных прений. Он предусматривает «мягкий» вариант Brexit: создание свободной торговли с ЕС и сохранение таможенных стандартов объединения на границах страны. Противники этого плана, в частности, Джонсон, считают, что данная стратегия сохранит зависимость Великобритании от Евросоюза.