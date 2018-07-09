В Госдуме оценили заявление минобороны Британии о виновности РФ в отравлении в Эймсбери

В Государственной думе РФ дали оценку обвинениями главы министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России. Об этом сообщает RT.

Британский министр обороны заявил, что Россия якобы несет ответственность за «нападение» с отравляющим веществом, из-за которого в городе Эймсбери погибла Дон Стерджесс. По словам Уильямсона, это является «простой реальностью», которая, судя по всему, не нуждается в доказательствах.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, все предыдущие заявления Британии относительно Солсбери не были подтверждены ничем, кроме созданного Королевством информационного поля. Это говорит об очевидной политизации процесса и грядущему нагнетанию истерии в СМИ, отметил Морозов.

«Всё это косвенным образом связывается с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу. Россию просто в очередной раз пытаются скомпрометировать», — подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам.

Четвертого июля стало известно, что два человека в британском городе Эймсбери получили отравление нервнопаралитическим веществом. Женщина по имени Дон Стерджесс скончалась, пострадавший мужчина находится в критическом состоянии. Скотленд-Ярд заподозрил сходство с происшествием в Солсбери, который находится неподалеку, где нашли без сознания британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.