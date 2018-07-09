Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме оценили заявление минобороны Британии о виновности РФ в отравлении в Эймсбери

Вадим Синицын
20:43 09.07.2018
По мнению представителя комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, заявления министра стоит расценивать как очередную попытку бездоказательной компрометации России во время ЧМ-2018 и перед саммитом с США.
Фото: I-Image / ZUMAPRESS / Globallook

В Государственной думе РФ дали оценку обвинениями главы министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России. Об этом сообщает RT.

Британский министр обороны заявил, что Россия якобы несет ответственность за «нападение» с отравляющим веществом, из-за которого в городе Эймсбери погибла Дон Стерджесс. По словам Уильямсона, это является «простой реальностью», которая, судя по всему, не нуждается в доказательствах.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, все предыдущие заявления Британии относительно Солсбери не были подтверждены ничем, кроме созданного Королевством информационного поля. Это говорит об очевидной политизации процесса и грядущему нагнетанию истерии в СМИ, отметил Морозов.

«Всё это косвенным образом связывается с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу. Россию просто в очередной раз пытаются скомпрометировать», — подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам.

Четвертого июля стало известно, что два человека в британском городе Эймсбери получили отравление нервнопаралитическим веществом. Женщина по имени Дон Стерджесс скончалась, пострадавший мужчина находится в критическом состоянии. Скотленд-Ярд заподозрил сходство с происшествием в Солсбери, который находится неподалеку, где нашли без сознания британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Что ждет будущих пенсионеров: как прошли «нулевые слушания» важнейшего законопроекта
Дата09.07.2018, 18:30
Что ждет будущих пенсионеров: как прошли «нулевые слушания» важнейшего законопроекта
Командующий ВДВ дал старт крупнейшим учениям десантников
Дата09.07.2018, 11:26
Командующий ВДВ дал старт крупнейшим учениям десантников
The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах
Дата09.07.2018, 11:32
The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Началась подготовка к производству радара российского истребителя будущего
Дата09.07.2018, 13:15
Началась подготовка к производству радара российского истребителя будущего
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Дата07.07.2018, 08:54
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:18 В стране и мире
Видео
Министр обороны Британии обвинил Россию в гибели женщины в Эймсбери
19:09 В стране и мире
Видео
В Турции сменилась форма правления
19:01 В стране и мире
Минфин РФ установил минимальную цену на водку крепостью от 37 градусов
18:39 В стране и мире
Видео
Не вынесла душа поэта: Захарова прокомментировала отставку Джонсона
16:43 В стране и мире
Видео
Власти Таиланда засекретили операцию по спасению детей из пещеры
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мажорка на Lamborghini в Сочи разогналась до скорости самолета: видео Видео
Мажорка на Lamborghini в Сочи разогналась до скорости самолета: видео
Пытался разнять драку: москвича убили одним ударом ноги в голову Видео
Пытался разнять драку: москвича убили одним ударом ноги в голову
Xiaomi прекращает производство смартфонов
Xiaomi прекращает производство смартфонов
Националисты жестоко избили Савченко в Киеве
Националисты жестоко избили Савченко в Киеве
Ученые предупредили, какие таблетки могут вызвать рак
Ученые предупредили, какие таблетки могут вызвать рак
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.