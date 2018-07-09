Глава военного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон прямо обвинил Россию в гибели подданной Королевства от нервнопаралитического вещества в Эйсмбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам Уильямсона, «факт» нападения России, в результате которого погибла женщина по имени Дон Стерджесс в Эймсбери, якобы является «простой реальностью». Каких-либо аргументов и доказательств в пользу своих слов британский чиновник, разумеется, не привел.

«Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка», - заявил министр Уильямсон в ходе своего выступления перед парламентом.

Четвертого июля в британском Эймсбери два человека подверглись воздействию некоего отравляющего вещества. Скотленд-Ярд заподозрил сходство с происшествием в Солсбери, который находится неподалеку, где нашли без сознания британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Обстоятельства нового дела, по словам британских следователей, возможно, придется устанавливать в течение нескольких месяцев.