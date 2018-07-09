Грузинский пастух убил американскую семью с ребенком

В Грузии 19-летний пастух убил американскую семью, в том числе их четырехлетнего сына. Преступление было совершено 4 июля в ущелье Хада, пишет «Интерфакс».

Убийца, имя которого не называется, задержан, он сознался в содеянном, заявил начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Граждане США 44-летний Райан Смит и его 43-летняя жена Лора Смит, а также их маленький сын путешествовали в ущелье. Туристы попросили молодого человека показать им дорогу к горной речке.

В какой-то момент между Райаном и пастухом произошел конфликт. Местный житель выстрелил из ружья в американца, в результате чего он погиб. Ребенок начал плакать, тогда убийца «избавился» и от него, произведя выстрел в мальчика. Лора хотела сбежать от преступника, однако оступилась и упала в ущелье. Пытаясь «замести следы», пастух спрятал бездыханное тело мальчика.

Задержанный молодой человек, которому предстоит пройти психиатрическую экспертизу, признал свою вину. Ему грозит пожизненное заключение.