УАЗ показал грузовик с гибридной силовой установкой

Холдинг УАЗ презентовал прототип коммерческого грузовика «УАЗ Профи», снабженного гибридной силовой установкой. Как сообщает ТАСС, презентация прошла на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Машина разработана специалистами научно-технического центра холдинга совместно с экспертами ФГУП «НАМИ» на базе уже существующей модели «УАЗ Профи». Версия, показанная на выставке, обладает двухрядной пятиместной кабиной и фургоном с грузоподъемностью до полутора тонн.

Основным новшеством стала гибридная силовая установка. С ее помощью грузовик сможет двигаться в трех режимах – электрическом, бензиновом и смешанном. Установка содержит бензиновый двигатель мощностью 131,6 лошадиных сил, тяговую батарею, шестиступенчатую коробку-автомат с электрической машиной и вспомогательные устройства.

В смешанном режиме новый грузовик УАЗ израсходует около 7,6 литров бензина на сто километров и сможет проехать около 855 километров от одной заправки. При движении исключительно на электрической тяге машина проедет около 74 километров. Разработчики рассчитывают, что все эти данные сделают грузовик востребованным для малого и среднего бизнеса в мегаполисах.