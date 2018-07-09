Минфин РФ установил минимальную цену на водку крепостью от 37 градусов

Министерство финансов Российской Федерации унифицировало минимальную цену на продажу в рознице бутылки водки крепостью от 37 градусов. Об этом сообщается в приказе, доступном на официальном сайте ведомства.

Теперь минимальная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра и крепостью от 37 до 40 градусов составляет 205 рублей. Унификация позволит исключить неприменение минимальной цены при обороте водки, крепость которой не достигает классической. Прежде МРЦ действовала только на напиток именно этого градуса.

Минимальная рекомендованная цена (МРЦ) на весь алкоголь в России будет определена по единой формуле для всех видов спиртного. Ее контролем занимается подчиненное Минфину России Росалкогольрегулирование.

Ранее стало известно, что продажи алкоголя всех видов в России по итогам 2017 года заметно снизились. Продажи водки упали на 16,6%, ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов упали на 43,4%, а крепостью более 25 градусов – на 25,8%.