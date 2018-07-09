В Турции сменилась форма правления

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и официально вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации прошла в здании парламента в Анкаре в присутствии членов правительства и депутатов.

Затем избранный глава государства направился в мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, который является основателем турецкого государства, сообщает агентство Anadolu.

Торжественная церемония вступления Эрдогана в должность пройдет позже, в его резиденции в анкарском районе Бештепе.На ней будут присутствовать глав более 20 государств, а также премьер-министры, главы МИД и послы. Москву будет представлять глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Также Турция сменила форму правления с парламентской республики на президентскую, одобренную на референдуме весной 2018 года. Таким образом, Эрдоган получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена, назначать вице-президентов и министров будет теперь также президент.

Двадцать четвертого июня в Турции состоялись президентские выборы. Действующий глава государства победил в первом туре, набрав 52,59% голосов избирателей.