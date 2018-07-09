Что ждет будущих пенсионеров: как прошли «нулевые слушания» важнейшего законопроекта

В Общественной палате Российской Федерации прошло обсуждение законопроекта, посвященного пенсионной реформе. В правительстве уверены, что столь важный и касающийся всех вопрос нуждается в общественном рассмотрении.

В так называемом нулевом чтении пенсионного законопроекта приняли участие эксперты, аналитики, представители общественных организаций и члены правительства. Этому предшествовал ряд дискуссий в общественных палатах страны как на региональном, так и не федеральном уровнях.

По мнению экспертов, изменения в системе назрели давно. Действующий пенсионный возраст был установлен в 30-х годах прошлого века. Тогда на одного человек, получающего пенсию, приходилось восемь работающих граждан. После войны их осталось уже пять, а сейчас на одного пенсионера в стране работает чуть больше двух человек.

Эта ситуация предполагает только два выхода, первый из которых сводится к уменьшению выплат для нынешних пенсионеров, а второй - к увеличению объема отчислений от трудоспособного населения.

«На 2000-й год из федерального бюджета в Пенсионный фонд было перечислено 17,7 миллиардов рублей… сегодня эта сумма составляет почти 3,5 триллиона. И с каждым годом эта сумма будет увеличиваться, потому что продолжительность жизни реально растет», - отметил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В случае воплощения пенсионной реформы в жизнь увеличение возраста выхода на отдых будет растянуто до 2034 года. Однако пенсии начнут увеличиваться в этом году. По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, выплаты в среднем будут увеличивать на тысячу рублей каждый год. Министр также отметил, что законодательство будет изменено в вопросах поддержки граждан, оставшихся без работы.

Обсуждение законопроекта продолжается, и к нему могут присоединиться все желающие, отправив свои вопросы авторам реформы. В их адрес уже поступило более полутора сотен вопросов, на которые они обещают ответить.