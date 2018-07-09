Звезды футбола сыграли в благотворительном матче на Красной площади

У стен Кремля прошел особенный матч. На поле вышли подростки с особенностями физического и ментального развития, а также великие чемпионы прошлого, причем не только футболисты. Игра прошла при поддержке благотворительного фонда «Обнаженнные сердца».

На воротах стоит звезда колумбийского футбола - двухметровый Фарид Мондрагон, который занимает почти весь створ. В нападении участвуют олимпийские чемпионы - фигурист Евгений Плющенко и гимнаст Алексей Немов. В этом матче можно все: опасные моменты создает супермодель Наталья Водянова.

Звезды мирового футбола Лотар Маттеус, Лоран Блан, а также звезды шоу-бизнеса собрались, чтобы поддержать спортсменов с особенностями развития. В этом году так называемой специальной олимпиаде исполняется 50 лет. А чемпионат мира, понятное дело, не может не вдохновить на проведение матчей.

«Два таких больших события совместились, и мы не могли не воспользоваться такой платформой, чтобы не поговорить об атлетах, которые, даже с особенностями развития, имеют спортивные амбиции», - рассказала основатель благотворительного фонда «Обнаженнные сердца» Наталья Водянова.

«Мы объединились, чтобы помочь тем детям, которые сегодня в этом нуждаются, это самое главное. Футбол - это та сила, которая объединяет людей и делает мир лучше», - поделился Алексей Немов.

Юнифайд-спорт - этот термин все чаще звучит в нашем обществе, такой формат объединяет в одной игре профессиональных спортсменов и тех, кому нужна поддержка. Играют участники юнифайд-матча по правилам мини-футбола - два тайма по 20 минут на поле соответствующего размера.

Чемпион Европы и мира французский футболист Лоран Блан на этом матче рассказал, что продолжает болеть за своих на ЧМ - 2018. Уровень проведения первенства планеты в России, по его словам, более чем достойный.

«На мой взгляд, турнир проходит очень успешно, стадионы потрясающие, атмосфера просто волшебная. Много хороших матчей, это важнее всего, и на турнире точно будет достойный чемпион. А в целом - это большой успех!», - отметил он.

Такой чемпионат мира вдохновляет выходить на футбольный газон даже тех, кто привык выходить на лед, а главное, вдохновляют наши футболисты.