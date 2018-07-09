Не вынесла душа поэта: Захарова прокомментировала отставку Джонсона

Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

«Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки "не вынесла душа поэта", которые хочется завершить на слове "позора"», - процитировала официальный представитель МИД РФ стихотворение Михаила Лермонтова.

Мария Захарова предположила, что Борис Джонсон ушел, потому что не захотел «оставаться в этой дырявой шлюпке», так как «столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно».

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. По данным BBC, это связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Это уже вторая отставка британских министров за минувшие сутки. В воскресенье пост министерства по выходу Великобритании из ЕС покинул Дэвид Дэвис. Его преемником стал Доминик Рааб. Кто сменит на посту главы британского МИД Бориса Джонсона - пока неизвестно.