Глава Совбеза РФ провел совещание в Крыму

Южный берег Крыма, Севастополь, а также север и центр региона на данный момент полностью обеспечены питьевой водой. Об этом заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который провел на полуострове совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка.

Патрушев отметил, что в Крыму происходит модернизация гидротехнических сооружений, и антитеррористическая защищенность этих объектов значительно повышена.

«Принят ряд мер, направленных на восстановление качественного состава воды питьевых источников. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, одновременно повышена их антитеррористическая защищенность», - сказал глава Совбеза РФ.

В ходе совещания Патрушев коснулся и других тем, связанных с безопасностью в Крыму. В частности, он отметил, что за 2017 и текущий год прокуратура выявила около полутора тысяч нарушений, касающихся сферы противодействия экстремизму и терроризму. По итогам реагирования было возбуждено 12 уголовных дел.