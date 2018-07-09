Мажорка на Lamborghini в Сочи разогналась до скорости самолета: видео

Девушка на элитной машине Lamborghini Huracan разогналась до скорости 300 километров в час. Видеозапись с моментом «подвига» размещена в Instagram.

Как заметили комментаторы поста в Сети, дело, скорее всего, происходит в Сочи. Видео снимает пассажир автомобиля, а сама поездка происходит в тоннеле. В какой-то момент цифра на спидометре превышает отметку в 300 километров в час. Эта скорость даже выше взлетной для крупного пассажирского самолета - например, для Boeing-747.

Некоторые из пользователей, оценивших ролик, восхитились храбростью девушки и ее пассажира. Однако другие напомнили, что подобные действия подвергают окружающих опасности и являются очевидным нарушением ПДД.