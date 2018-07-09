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Борис Джонсон уходит в отставку

Андрей Аркадьев
17:05 09.07.2018
Отставка связана с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. В ближайшее время станет известно, кто станет новым главой МИД.
Борис Джонсон уходит в отставку
Фото: Dinendra Haria/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает BBC. О том, кто станет новым главой МИД, будет объявлено в ближайшее время.

Отставка связана с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после совещания с членами правительства заявила, что готова уволить Джонсона, если он не согласится на ее условия по плавному выходу страны из Европейского союза.

Это уже вторая отставка британских министров за сутки. Восьмого июля покинул свой пост министр по выходу Великобритнании из Евросоюза Дэвид Дэвис после того, как в пятницу был принят плавный вариант Brexit, котрый предусматривает создание свободной торговли с Евросоюзом и сохранение таможенных стандартов объединения на границах страны. Преемником Дэвиса стал Доминик Рааб.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с июля 2016 года. Он является активным сторонником выхода страны из ЕС.

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