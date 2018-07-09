В Подмосковье собственникам участков грозит штраф в один миллион рублей за заросли борщевика

В Подмосковье могут ввести штраф до миллиона рублей для собственников земельных участков, заросших борщевиком. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен в региональном Минсельхозпроде и будет принят после того, как пройдет все необходимые согласования.

Согласно новому документу, на собственников, «не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях», будет налагаться крупный штраф. Для юрлиц он может составить от 150 тысяч до миллиона рублей. Должностным лицам грозит штраф в размере 20 - 50 тысяч рублей. А физические лица могут заплатить в пределах трех - пяти тысяч рублей за заросший опасным растением участок.

Ранее Андрей Разин сообщал о разработке правительством Подмосковья многолетней комплексной программы по борьбе с борщевиком, который представляет опасность для сельского хозяйства и негативно влияет на плодородные земли. На 2018 год в бюджете Московской области на уничтожение борщевика Сосновского предусмотрено около 300 миллионов рублей.