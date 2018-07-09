Звезду «Бригады» оштрафовали за ношение пистолета

У президента гильдии каскадеров России, актера Александра Иншакова изъяли травматический пистолет и патроны к нему в Центре международной торговли в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении него составлен административный протокол. Актеру грозит административный штраф от одной до полутора тысяч рублей.

Также Иншаков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что он был задержан правоохранительными органами. Он не стал отрицать, что инцидент со стражами порядка был, однако закончился он не задержанием, а изъятием оружия и составлением протокола. Пистолет вернут актеру 26 июля.

Иншаков добавил, что у него имеется разрешение на ношение оружия, однако он не знал о президентском указе, согласно которому в городах, где проходит чемпионат мира по футболу - 2018, до 25 июля запрещено носить гражданское, травматическое, служебное, спортивное и охотничье оружие.

Александр Иншаков снимался в «Бригаде», он является продюсером этого телесериала. Актер исполнил роли в фильмах «Крестоносец», «Мальтийский крест» и других, был каскадером в лентах «Тегеран-43», «Плюмбум, или Опасная игра», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Человек с бульвара Капуцинов».