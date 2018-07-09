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Власти Таиланда засекретили операцию по спасению детей из пещеры

Лина Давыдова
16:43 09.07.2018
Такие меры были приняты в связи с распространением недостоверной информации о ходе операции.
Фото: chiang rai pr office imago stock&people / Globallookpress

Власти Таиланда засекретили операцию по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Объединенный штаб спасательной операции запретил ее участникам разглашать информацию о выводе  детей из пещеры без специального разрешения, а также размещать в соцсетях фотографии и видеоматериалы с места событий. Как отметили тайские власти, такие меры приняты во избежание распространения ложной информации.

Группа школьников и их футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо. Однако спустя некоторое время пошел сильный дождь, вход затопило и завалило камнями. Десять дней пропавших людей искали спасатели. Их обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру.

Восьмого июля в район ЧП отправилась команда из 13 водолазов, четверых детей уже удалось вывести, однако ночью из-за недостаточного количества запасов кислорода операцию пришлось приостановить. Она возобновилась утром 9 июля.

По последним данным, из затопленной пещеры удалось спасти уже восемь детей.

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