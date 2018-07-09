Пытался разнять драку: москвича убили одним ударом ноги в голову

В центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице произошла массовая драка, в ходе которой один из участников получил смертельные травмы. Об этом сообщает СК РФ.

Ведомство также опубликовало видеозапись драки, сделанной с помощью видеорегистратора автомобиля. Судя по ней, погибшего мужчину повалили на землю, а после мощно ударили ногой в голову.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 1997 года рождения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», - говорится в заявлении СК РФ.

По данным СМИ, погибший молодой человек 1988 года рождения праздновал день рождения друга в заведении рядом и изначально не участвовал в массовой драке. Однако в какой-то момент он решил разнять дерущихся, из-за чего пострадал сам.