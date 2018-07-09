В Петербурге стритрейсер сбил насмерть старейшего педагога Мариинского театра

Педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР Ольга Искандерова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге. Информацию о ее смерти подтвердила пресс-служба Мариинского театра, пишет РИА Новости.

Восемнадцатого июня стритрейсер насмерть сбил женщину на пешеходном переходе у дома №73 по Невскому проспекту. Трагедия произошла около часа ночи. О том, что погибшей оказалась старейший педагог Мариинского театра, стало известно только сейчас.

Коллеги Искандеровой вышли на связь с ее родственниками, в настоящий момент они общаются со следователями. Дата прощания и похорон будет объявлена после выяснения всех обстоятельств.

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в 1943 году. В Мариинском театре, который раньше назывался Ленинградским академическим театром имени Кирова, она стала выступать в 1962 году, сразу после окончания хореографического училища имени Вагановой. Исполняла партии в балетах «Золушка», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица», «Гамлет» и другие.

С 1985 года заслуженная артистка РСФСР преподавала классический танец в средних классах Вагановского училища (ныне - Академии русского балета имени Вагановой). Последние 20 лет работала педагогом-репетитором Мариинского театра, одновременно преподавала в балетных школах США и Канады, Японии и Кореи.