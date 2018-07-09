Из затопленной пещеры в Таиланде спасли восьмого ребенка

Спасатели успешно вывели на поверхность восьмого ребенка из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Khao Sod.

Операция по спасению двенадцати детей, которые случайно оказались в затопленной пещере, была возобновлена утром девятого июля. Восьмой спасенный ребенок в данный момент находится в полевом госпитале, который развернут рядом с выходом из пещер, однако внутри находятся еще четверо детей.

Юные футболисты попали в пещеру вместе со своим тренером, об этом стало известно второго июля. Во время экскурсии начались ливневые дожди, вода затопила пещеру и отрезала детям путь к выходу.

Изначально у спасателей было два выхода – дождаться окончания сезона дождей, передавая «запертым» детям продукты и лекарства, или же с риском выводить их с помощью дайверов. Однако дожди продолжались, существовала вероятность продолжения затопления системы пещер, в связи с чем был выбран второй вариант.